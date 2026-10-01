Доля прибыльных организаций Южного Урала сократилась за семь месяцев 2026 года

За январь — июль 2026 года доля прибыльных организаций Челябинской области составила 67,8%. По сравнению с первым полугодием 2025-го показатель упал на 1,5 п. п., следует из отчетности Челябинскстата.

Прибыль прибыльных компаний региона за семь месяцев этого года достигла 167 млрд руб. (–18,7 млрд руб. к первому полугодию 2025-го). Кредиторская задолженность организаций практически равна 1,7 трлн руб., дебиторская — 1,3 трлн руб.

Виталина Ярховска