На федеральных трассах в Челябинской области ограничат движение

На всех федеральных трассах на территории Челябинской области временно ограничат движение для организации работ на дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске.

Ограничения будут действовать с полуночи 2 октября до полуночи 5 октября 2026 года на всех трассах для всех участников движения. В том числе некоторые дороги перекроют полностью. Водителей просят эти трое суток не ездить по федеральным трассам региона.

Виталина Ярховска