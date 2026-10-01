В Татарстане, Ингушетии и Башкирии задержали участников банды Басаева и Хаттаба

ФСБ совместно со СКР и МВД задержала в Ингушетии, Башкирии и Татарстане еще троих участников банды Басаева и Хаттаба. Задержанные причастны к нападениям на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 1999 и 2000 годах в Чечне. Все трое отправлены под арест, сообщила пресс-служба СКР.

По данным следствия, один из фигурантов «принял активное участие» в нападении на российских военнослужащих 4 октября 1999 года в станице Червленной в Шелковском районе Чечни. Тогда в результате обстрела участниками банды были убиты 15 военных, еще 28 получили ранения. Задержанному предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ч. 3 ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ).

Еще двое фигурантов подозреваются в участии в нападении на сотрудников отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты Веденского района Чечни 29 марта 2000 года в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено. При нападении были убиты 43 сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих, ранения получили 102 человека. После нападения участники преступного сообщества похитили оружие, в том числе 36 автоматов Калашникова, 13 пулеметов, три снайперские винтовки, гранатомет АГС.