Курс доллара. Прогноз на 1—2 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
В среду курс доллара впервые за месяц опустился ниже уровня 83 руб./$. В ходе внебиржевых торгов курс опускался до отметки 82,64 руб./$, минимума с 24 августа. По итогам дня он остановился на отметке 83,38 руб./$, что на 76 коп. ниже значений закрытия пятницы. Укрепление рубля произошло несмотря на сезонное снижение продаж валюты экспортерами. Рынок позитивно отреагировал на новости о возможном смягчении американских санкций.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|УК Первая
|82.00-85.00
|Банк Русский Стандарт
|84.00-86.00
|«БКС Мир инвестиций»
|84.00-86.00
|Банк Зенит
|85.00
|ПСБ
|82.50-85.00
|«Цифра банк»
|83.00-86.00
|Консенсус-прогноз *
|84.46
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Cнижение объемов валютной выручки может нивелировать всплеск спекулятивных операций
В свете последних заявлений представителей США и публикаций в СМИ, допускающих потенциальное смягчение санкционного режима в среднесрочной перспективе, а также намекающих на возможные подвижки в переговорном процессе, складывается ситуация, позволяющая рублю сохранять более устойчивые позиции относительно изначальных прогнозов. Вместе с тем сохраняем консервативный взгляд на динамику валютного рынка: традиционное снижение объемов валютной выручки, реализуемой экспортерами после завершения налогового периода, может нивелировать всплеск спекулятивных операций. По-прежнему отсутствуют убедительные предпосылки для выхода курса юаня за нижнюю границу целевого диапазона (12,3–12,8 руб./CNY), в том числе с учетом предстоящих длительных выходных в КНР (1–7 октября), способных оказать дополнительное влияние на ликвидность и волатильность пары.
Рубль сильно укрепляется вопреки нашим ожиданиям
На рынок заходит высокая валютная выручка, а Минфин еще не начал покупать валюту. Рубль сильно укрепляется вопреки нашим ожиданиям. В понедельник ждем объявления объема покупок Минфином на октябрь. Прогнозируем около 10 млрд руб. в день. И ослабление рубля до уровня конца августа — начала сентября. А до конца текущей недели курс, вероятнее всего, останется в области 83–85 руб./$.
Высокие цены на нефть пока никак не отражаются на стоимости рубля
Рубль консолидируется на текущих отметках, отыграв глобальное укрепление доллара на международном рынке из-за укрепившихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Высокие цены на нефть, которые наблюдались в августе и особенно в сентябре, пока никак не отражаются на стоимости рубля. Поддержку рублю оказывают ожидания сохранения жесткой ДКП Банка России после публикации обновленных
Эскалация на Ближнем Востоке в любой момент может изменить ситуацию
Снижение волатильности курсов валют, наметившееся в начале недели, наблюдалось и в среду, мы ожидаем его сохранения до конца недели. Общую стабильность национальной валюте придает умеренное движение нефтяных цен ввиду отсутствия заметных новостей. Однако эскалация на Ближнем Востоке в любой момент может изменить ситуацию. Заметного укрепления рубля в ближайшее время мы не ожидаем, поскольку заметен рост спроса на валюту со стороны импортеров, притом что объемы продаж валюты на внутреннем рынке экспортерами остаются низкими. Ввиду отсутствия обязанности по продаже валютной выручки предпосылок для изменения ситуации в данный момент нет.