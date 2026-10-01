Курс доллара. Прогноз на 1—2 октября

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Cнижение объемов валютной выручки может нивелировать всплеск спекулятивных операций В свете последних заявлений представителей США и публикаций в СМИ, допускающих потенциальное смягчение санкционного режима в среднесрочной перспективе, а также намекающих на возможные подвижки в переговорном процессе, складывается ситуация, позволяющая рублю сохранять более устойчивые позиции относительно изначальных прогнозов. Вместе с тем сохраняем консервативный взгляд на динамику валютного рынка: традиционное снижение объемов валютной выручки, реализуемой экспортерами после завершения налогового периода, может нивелировать всплеск спекулятивных операций. По-прежнему отсутствуют убедительные предпосылки для выхода курса юаня за нижнюю границу целевого диапазона (12,3–12,8 руб./CNY), в том числе с учетом предстоящих длительных выходных в КНР (1–7 октября), способных оказать дополнительное влияние на ликвидность и волатильность пары.

Илья Федоров,

главный экономист Рубль сильно укрепляется вопреки нашим ожиданиям На рынок заходит высокая валютная выручка, а Минфин еще не начал покупать валюту. Рубль сильно укрепляется вопреки нашим ожиданиям. В понедельник ждем объявления объема покупок Минфином на октябрь. Прогнозируем около 10 млрд руб. в день. И ослабление рубля до уровня конца августа — начала сентября. А до конца текущей недели курс, вероятнее всего, останется в области 83–85 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Высокие цены на нефть пока никак не отражаются на стоимости рубля Рубль консолидируется на текущих отметках, отыграв глобальное укрепление доллара на международном рынке из-за укрепившихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Высокие цены на нефть, которые наблюдались в августе и особенно в сентябре, пока никак не отражаются на стоимости рубля. Поддержку рублю оказывают ожидания сохранения жесткой ДКП Банка России после публикации обновленных