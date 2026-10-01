Суд приостановил работу реабилитационного центра в Богородске

Богородский городской суд по иску прокуратуры приостановил деятельность реабилитационного центра «Единое начало» предпринимателя Ильи Воскресенского. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В реабилитационном центре круглосуточно проживают лица с алкогольной и наркотической зависимостью, а также с психическими расстройствами.

Прокуратура выявила нарушения требований санитарного законодательства и признаки незаконного ограничения свободы граждан. «Выявленные нарушения создали реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в центре», — отмечается в сообщении.

Заочным решением суд запретил деятельность центра до устранения нарушений санитарных норм, законодательства о лицензировании, о пожарной безопасности и об охране здоровья граждан.

Решение в силу не пока вступило. Ответчик вправе в течение семи дней со дня вручения копии решения подать заявление о его отмене.

Галина Шамберина