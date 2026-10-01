Утверждены руководители профильных комитетов краевого парламента

На пленарном заседании заксобрания Прикамья депутаты выбрали председателей профильных комитетов. На должность руководителя комитета по бюджету утвержден Армен Гарслян, комитета по социальной политике — Сергей Ветошкин, комитета по развитию инфраструктуры — Павел Черепанов, комитета по промышленности, экономической политике и налогам — Алексей Мельников, комитета по государственной политике и местному самоуправлению — Михаил Петров. Господин Петров занял этот пост впервые.