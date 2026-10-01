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Состояние миллиардеров из России с начала года снизилось на $23 млрд

С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось на $23,6 млрд. Это следует из подсчетов «РИА Новости», сделанных на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В рейтинг входят 19 граждан России, их общее состояние на 1 октября оценивалось в $267,8 млрд. В пятерку самых богатых россиян входят:

  • основатель «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $27,8 млрд;
  • глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($22,9 млрд);
  • президент «Норникеля» Владимир Потанин ($22,1 млрд);
  • основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($21,3 млрд);
  • председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,1 млрд).

Первое место в мировом рейтинге сохраняется за владельцем американских Tesla и SpaceX Илоном Маском. Его состояние с начала года выросло на $300 млрд, до $920 млрд. В пятерку богатейших людей помимо него вошли:

  • сооснователь Google Ларри Пейдж ($292 млрд);
  • основатель Amazon Джефф Безос ($273 млрд);
  • сооснователь Google Сергей Брин ($271 млрд);
  • основатель Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($261 млрд).

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира. Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Показатель Bloomberg Billionaires Index (BBI) отражает расчетную стоимость долей предпринимателей в компаниях, а не движение денег на счетах. Совокупное состояние меняется вслед за переоценкой этих долей.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет также осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Эта методика связывает изменение агрегированного состояния с оценкой принадлежащих миллиардерам бизнесов.

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