Состояние миллиардеров из России с начала года снизилось на $23 млрд

С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось на $23,6 млрд. Это следует из подсчетов «РИА Новости», сделанных на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В рейтинг входят 19 граждан России, их общее состояние на 1 октября оценивалось в $267,8 млрд. В пятерку самых богатых россиян входят:

основатель «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $27,8 млрд;

глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($22,9 млрд);

президент «Норникеля» Владимир Потанин ($22,1 млрд);

основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($21,3 млрд);

председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,1 млрд).

Первое место в мировом рейтинге сохраняется за владельцем американских Tesla и SpaceX Илоном Маском. Его состояние с начала года выросло на $300 млрд, до $920 млрд. В пятерку богатейших людей помимо него вошли:

сооснователь Google Ларри Пейдж ($292 млрд);

основатель Amazon Джефф Безос ($273 млрд);

сооснователь Google Сергей Брин ($271 млрд);

основатель Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($261 млрд).

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира. Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.