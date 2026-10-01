Состояние миллиардеров из России с начала года снизилось на $23 млрд
С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось на $23,6 млрд. Это следует из подсчетов «РИА Новости», сделанных на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В рейтинг входят 19 граждан России, их общее состояние на 1 октября оценивалось в $267,8 млрд. В пятерку самых богатых россиян входят:
- основатель «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $27,8 млрд;
- глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($22,9 млрд);
- президент «Норникеля» Владимир Потанин ($22,1 млрд);
- основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($21,3 млрд);
- председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,1 млрд).
Первое место в мировом рейтинге сохраняется за владельцем американских Tesla и SpaceX Илоном Маском. Его состояние с начала года выросло на $300 млрд, до $920 млрд. В пятерку богатейших людей помимо него вошли:
- сооснователь Google Ларри Пейдж ($292 млрд);
- основатель Amazon Джефф Безос ($273 млрд);
- сооснователь Google Сергей Брин ($271 млрд);
- основатель Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($261 млрд).
Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира. Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
Показатель Bloomberg Billionaires Index (BBI) отражает расчетную стоимость долей предпринимателей в компаниях, а не движение денег на счетах. Совокупное состояние меняется вслед за переоценкой этих долей.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет также осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Эта методика связывает изменение агрегированного состояния с оценкой принадлежащих миллиардерам бизнесов.