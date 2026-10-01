Задержаны подозреваемые в нападении на Пермский ОМОН в 2000 году

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали двух подозреваемых в нападении на сотрудников Пермского ОМОНа в марте 2000 года. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Задержанные подозреваются в участии в вооруженном нападении в составе группировки под руководством Басаева и Хаттаба на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района Чеченской Республики 29 марта 2000 года возле села Джани-Ведено. В результате боя были убиты 43 сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих, ранения различной степени тяжести, а также моральный вред причинены 102 сотрудникам.

После нападения участники преступного сообщества похитили закрепленные за бойцами ОМОН и военнослужащими 36 автоматов Калашникова, 13 пулеметов, три снайперские винтовки, гранатомет АГС и боеприпасы к ним. Кроме того, в результате боестолкновения была повреждена и уничтожена военная техника, имущество и вооружение ГУВД Пермской области.

В отношении задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее судами Северо-Кавказского федерального округа за нападение на колонну пермского ОМОНа в Джани-Ведено к длительным срокам были приговорены восемь участников банды Басаева и Хаттаба.