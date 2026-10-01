Девять челябинских депутатов вошли в состав комитетов Госдумы

Государственная Дума РФ на первом заседании IX созыва утвердила состав 34 профильных комитетов. Девять депутатов от Челябинской области вошли в них, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Валерий Гартунг возглавил комитет Госдумы по защите конкуренции. Дмитрий Вяткин вошел в состав комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству. Также он избран первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме по законотворческой работе. Олег Голиков будет работать в комитете по малому и среднему предпринимательству; Евгений Илле — по экономической политике; Владимир Дремов — по промышленности и торговле; Антон Ковалев — по молодежной политике. Кроме того, Алексей Денисенко вошел в состав комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства; Василий Швецов — по труду, социальной политике и делам ветеранов; Максим Гулин — по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.