Дмитрий Махонин: к 2030 году ВРП Пермского края должен достичь 4 трлн рублей

Сегодня на первом заседании заксобрания Прикамья губернатор Дмитрий Махонин обозначил приоритеты социально-экономического развития региона на ближайшую трехлетку. По его словам, проект бюджета на 2027-2029 годы сохранит свою социальную направленность. При этом перед регионом стоит задача, чтобы к 2030 году валовой региональный продукт (ВРП) в Прикамье достиг 4 трлн руб.

Дмитрий Махонин рассказал, что в 2027 году доходы краевого бюджета прогнозируются в размере 289,1 млрд руб., в 2028 году — 297,8 млрд руб., в 2029-м — 308,7 млрд руб. Расходы составят 314,2 млрд руб. в 2027-м, 319,9 млрд руб. в 2028-м и 325,9 млрд руб. в 2029 году. Плановый дефицит сократится с 25,0 млрд руб. в 2027 году до 17,3 млрд руб. в 2029 году.

Значительная часть бюджета будет предусматривать поддержку многодетных семей, а также семей участников СВО и создание региональной инфраструктуры. Так, для семей с детьми в трехлетнем бюджете предусмотрено почти 136 млрд руб. Более 6 млрд руб. краевого бюджета направят на переселение жителей из аварийного жилья. Кроме этого, в казне предусмотрят 116,4 млрд руб. на строительство и обновление инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 5,2 млрд руб., а для дорожной и транспортной системы предусмотрят 131,6 млрд руб. Более 6 млрд руб. из краевой казны выделят на переселение жителей из аварийного жилья. За три года планируется расселить более 176 тыс. кв. м аварийного фонда.

В сфере здравоохранения в ближайшие три года планируется ввести шесть новых объектов, в том числе новый онкологический центр в Перми и лечебный корпус больницы в Октябрьском. В последующие годы запланированы новые медицинские объекты в Перми, Кунгуре и Березниках. В 2027 году намечено завершить капитальный ремонт 25 медучреждений.

В 2027 году планируется завершить реконструкцию и создание ряда крупных проектов. Речь идет о большом зрительном зале и фойе Пермского академического Театра-Театра, промышленном технопарке «Дружба.Пермь» в селе Фролы. Еще два технопарка — «Пермь-Сити» в районе ДКЖ в Перми и «Краснокамский» в Краснокамском округе — планируется ввести до конца 2028 года.

Публичные слушания по проекту бюджета запланированы на 14 октября, первое чтение — на 29 октября. Рассмотрение бюджета во втором чтении планируется в конце ноября.