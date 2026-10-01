Главное на рынке недвижимости к утру 1 октября

Фонд «Сколково» выставил на торги право аренды двух земельных участков общей площадью 3,77 га в Можайском районе Москвы, пишет Telegram-канал Filatoff Inc. На этих площадках победитель сможет возвести общественно-деловой комплекс с подземным гаражом на 112 тыс. кв. м. Стартовая цена предложения — 476,2 млн руб. Арендодатель также определил минимальный уставный капитал будущего арендатора. Участки расположены на ул. Кулибина. Итоги подведут в конце октября.

Казахстанский фонд под управлением Fonte Capital Ltd. сократил свою долю в девелоперской группе «Самолет» с 18% до 5%. Доля фонда постепенно снижалась с 14 по 16 сентября. Долю в 18% Fonte Inceptia Alpha Fund приобрела у фонда «Горизонт» 10 августа. Бенефициарами «Горизонта» выступают наследники сооснователя группы Михаила Кенина, погибшего в 2025 году. Опрошенные «РИА Недвижимость» эксперты отметили, что выход казахстанского фонда был ожидаем. По словам одного из консультантов, Fonte Capital покупал акции в надежде заработать на их росте. Поскольку этого не произошло, фонд решил избавиться от актива.

Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» (действует от имени ЗПИФ недвижимости «Сельскохозяйственный») подала в суд иск к спецзастройщику «Самолет-Федурново» с требованием расторгнуть договор купли-продажи земли от июля 2022 года. Речь идет о трех участках в подмосковной Балашихе общей площадью 58,3 га, которые фонд требует вернуть. В деле также участвуют администрация Балашихи, Росреестр, подмосковный Минстрой и некоторые другие ведомства.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло найти покупателя на участок площадью 17,3 га в столичной Коммунарке. Торги признали несостоявшимися, сообщает организатор Российский аукционный дом (РАД). Начальная цена объекта составляла 1,1 млрд руб., а минимальная — 703,1 млн руб. Актив ранее принадлежал обанкротившемуся Тэмбр-банку. Как отмечается, участок расположен в охранной зоне ЛЭП и прилегает к зонам затопления. На нем запрещено строить здания, сооружения, коммуникации и другие объекты без письменного согласования с мэрией Москвы.

Москва обогнала Париж по стоимости элитного жилья, сообщает издание «Московская перспектива». К концу 2025 года цена за квадратный метр такого жилья в российской столице оказалась выше, чем в парижской, на 3%. Показатель оказался лишь на 9% ниже стоимости жилья в Лондоне. При этом еще в 2020 году московское жилье было почти вдвое дешевле парижского. Как отмечает издание, сейчас за $1 млн в Москве можно приобрести около 36 кв. м элитного жилья, а в Париже — 37 кв. м.

Росреестр разработал законопроект, который уточняет права органов местного самоуправления распоряжаться землей с неразграниченной госсобственностью. Как отметили в ведомстве, этот вопрос не урегулирован новым законом о правилах разделения полномочий между регионами и муниципалитетами в стройке и ЖКХ, который вступит в силу с 1 января 2028 года. Росреестр предложил не менять существующую концепцию в этом вопросе. По ней муниципалитеты смогут распоряжаться неразграниченной госсобственностью, но при этом власти регионов смогут перераспределять эти полномочия на свой уровень.