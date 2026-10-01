Бывший челябинский банкир предстанет перед судом за взятки

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего бывшего начальника отдела финансирования недвижимости регионального филиала «Сбербанка» Анатолия Скаленко, сообщили в пресс-службе областного управления СК. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд челябинска.

По версии следствия, с января 2021-го по ноябрь 2023 года фигурант получил от представителей коммерческих структур вознаграждения на общую сумму более 27,5 млн руб. Согласно материалам дела, 1 млн руб. был передан за способствование открытию кредитной линии на сумму более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса и сокрытие негативной информации о заемщике. Еще 25 млн руб. обвиняемый получил от представителя застройщика, а 1,5 млн руб. — в виде туристических сертификатов от топ-менеджера строительной организации за ускорение процедур одобрения и выдачи займов.

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Для обеспечения исполнения приговора следователем наложен арест на имущество фигуранта: автомобиль Volkswagen Touareg, здания, земельные участки и долю в квартире общей стоимостью свыше 15 млн руб. Также заблокированы денежные средства на банковских счетах в сумме до 90 млн руб. и наличные, изъятые при обысках ($2,4 тыс. и 75 тыс. руб.).

Евгений Рыженьков