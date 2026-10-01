Решетников рассказал, как США «где-то, наверное, обманули» участников ВТО
Решетников: члены ВТО чувствуют себя обманутыми США из-за введения пошлин
Некоторые члены ВТО разочарованы политикой США, которые до вступления в организацию обещали будущим партнерам взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на полях саммита министров торговли стран G20.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
По словам главы Минэкономразвития, сегодня «многие страны вспоминают о том, что в свое время их в ВТО очень сильно, буквально затаскивали» США. Американцы обещали коллегам «единые подходы» и «предельные пошлины».
«И сейчас возникает чувство, что, в общем, где-то, наверное, обманули», – сообщил господин Решетников. Он напомнил, что Вашингтон ввел односторонние пошлины в отношении 60 государств ВТО.
Одностороннее повышение тарифов противоречит обязательствам Всемирной торговой организации не только самим уровнем пошлин, но и способом их введения. Введение дополнительных пошлин сопровождалось отказом США задействовать предусмотренные соглашениями процедуры для вынужденного повышения импортных тарифов и признать связанность нормами международного торгового права.
Ответные меры в системе Всемирной торговой организации не должны быть автоматическими: сначала требуется завершить спор, признать нарушение и определить размер ущерба, после чего пострадавшая сторона может повысить пошлины в его компенсацию. Такая процедура занимает полтора-два года, а ее завершение осложнено тем, что с 10 декабря 2019 года из-за блокировки США не работает апелляционная инстанция Всемирной торговой организации; поэтому исполнение решений фактически стало добровольным.
В апреле 2025 года глава Всемирной торговой организации предупреждала, что последовательные ответные меры могут перерасти в тарифную войну и привести к дальнейшему сокращению торговли; оценка организации допускала снижение мирового товарооборота на 1% за год после введения американских пошлин. В тот же период председатель генерального совета Всемирной торговой организации планировал консультации о влиянии этих мер на многостороннюю торговую систему.