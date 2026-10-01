Решетников рассказал, как США «где-то, наверное, обманули» участников ВТО

Некоторые члены ВТО разочарованы политикой США, которые до вступления в организацию обещали будущим партнерам взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на полях саммита министров торговли стран G20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам главы Минэкономразвития, сегодня «многие страны вспоминают о том, что в свое время их в ВТО очень сильно, буквально затаскивали» США. Американцы обещали коллегам «единые подходы» и «предельные пошлины».

«И сейчас возникает чувство, что, в общем, где-то, наверное, обманули», – сообщил господин Решетников. Он напомнил, что Вашингтон ввел односторонние пошлины в отношении 60 государств ВТО.