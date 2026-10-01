В Копейске отопление начали включать 1 октября

Старт отопительного сезона в Копейске запланировали на 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В первую очередь тепло будут включать в социальных объектах: детских садах, школах, больницах и учреждениях круглосуточного пребывания. Ресурс в жилые дома начнут подавать с 5 октября. Из-за банкротства ООО ПКП «Синергия» администрация передала сети теплоснабжения, и город готов к отопительному периоду. В поселке Железнодорожный исправительная колония №11, которая раньше отапливала часть многоквартирных домов, отказалась включить котельную для нужд потребителей. Мэрия купила, установила и запустила новую модульную котельную на улице Репина. После пусконаладочных работ тепло поступит в здания на этой улице.

Виталина Ярховска