Валерий Сухих возглавил заксобрание Прикамья в четвертый раз
Спикер краевого парламента Валерий Сухих, занимающий свой пост с 2011 года, сегодня вновь избран председателем заксобрания Пермского края. Его поддержали 54 депутата. Впервые решение по кандидатуре спикера краевого парламента было принято единогласно.
Фото: Заксобрание Пермского края
Сегодня на первом заседании заксобрания нового созыва на пост спикера была выдвинута единственная кандидатура — господина Сухих. Его предложила фракция «Единая Россия».