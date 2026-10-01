Валерий Сухих возглавил заксобрание Прикамья в четвертый раз

Спикер краевого парламента Валерий Сухих, занимающий свой пост с 2011 года, сегодня вновь избран председателем заксобрания Пермского края. Его поддержали 54 депутата. Впервые решение по кандидатуре спикера краевого парламента было принято единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Заксобрание Пермского края Фото: Заксобрание Пермского края

Сегодня на первом заседании заксобрания нового созыва на пост спикера была выдвинута единственная кандидатура — господина Сухих. Его предложила фракция «Единая Россия».