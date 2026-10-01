Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Валерий Сухих возглавил заксобрание Прикамья в четвертый раз

Спикер краевого парламента Валерий Сухих, занимающий свой пост с 2011 года, сегодня вновь избран председателем заксобрания Пермского края. Его поддержали 54 депутата. Впервые решение по кандидатуре спикера краевого парламента было принято единогласно.

Фото: Заксобрание Пермского края

Фото: Заксобрание Пермского края

Сегодня на первом заседании заксобрания нового созыва на пост спикера была выдвинута единственная кандидатура — господина Сухих. Его предложила фракция «Единая Россия».