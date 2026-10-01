Филиал «ПМУ» в 2026 г направит 6,4 млн рублей на поддержку ветеранов
Ко Дню пожилого человека филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги работы в рамках благотворительной программы «Уралхим» — ветеранам». Предприятие на постоянной основе оказывает финансовую помощь Совету ветеранов «ПМУ», в котором состоит около 400 сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. В 2026 году объем поддержки составит 6,4 млн рублей.
Бывшие сотрудники «ПМУ» получают из этих средств ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на предприятии, а также единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам. Для ветеранов проводится вакцинация против различных заболеваний, предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарств.
Ольга Бухаринова, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:
Ветераны «ПМУ» — это люди, которые стояли у истоков производства, много лет его активно развивали и успешно воспитывали своих преемников — нас. Мы с огромным уважением относимся к нашим бывшим коллегам, привлекаем к участию в корпоративных мероприятиях, поддерживаем во всех направлениях и очень гордимся их успехами в различных соревнованиях и конкурсах.
Торжественные встречи для ветеранов «ПМУ» организуются ежегодно ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, Дню Победы, а также ко Дню пожилого человека. Этот праздник пенсионеры отметят 14 октября, где подведут итоги работы Совета ветеранов «ПМУ» за год.
Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов «ПМУ»:
Выход на пенсию после многолетней работы на предприятии — это переход на новый жизненный этап, когда важно продолжить общаться с людьми и найти себе занятие по душе. Благодаря поддержке филиала «ПМУ» Совет организует мероприятия для ветеранов: спортивные соревнования, волонтерские акции, праздники, поездки, даже репетиции в хоре — и так помогает найти свой путь к активному долголетию.
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь
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