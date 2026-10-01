Во Владивостоке в массовом ДТП с грузовиками пострадали шесть человек

На улице Шепеткова во Владивостоке произошло ДТП с участием двух грузовиков и нескольких легковых автомобилей. Пострадали шесть человек, повреждены 11 машин, передает ТАСС.

Со слов очевидцев, у одного из грузовиков отказали тормоза. Он повредил несколько легковушек и автобус, а потом врезался в двигавшийся навстречу большегруз. Восемь поврежденных машин до сих пор остаются у перекрестка улиц Спиридонова и Шепеткова. На месте аварии образовалась пробка.

В Минздраве Приморского края заявили, что в числе пострадавших — граждане Китая. Госпитализирован один мужчина с переломом предплечья, его состояние оценивается как стабильное. «Тяжелых и реанимационных пациентов нет. Жизни всех пострадавших ничего не угрожает. Госпитализирован один пациент»,— уточнили в министерстве.