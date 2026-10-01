Доходности длинных ОФЗ приблизились к 17% годовых

30 сентября Минфин признал единственный аукцион по размещению ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) несостоявшимся. Это произошло впервые за два с половиной месяца. Как и в июле, аукцион был отменен в связи «с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». В предыдущие две недели Минфину из-за значительных погашений и выплат купонов удалось привлечь на аукционах более 120 млрд руб.

Однако к настоящему времени на рынке сложилась неблагоприятная ситуация. В ходе торгов 30 сентября доходности долгосрочных гособлигаций поднимались до 16,2–16,8% годовых. За три дня ставки выросли на 14–35 б. п. и вернулись к значениям февраля 2025 года, то есть когда ключевая ставка находилась на рекордном уровне 21%. Фактически участники рынка нивелировали подъем рынка после решения Минфина взять паузу в размещении гособлигаций. На падающем рынке, как отмечает начальник отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, найти спрос на аукционы можно, только предложив большой дисконт, чего эмитент не любит делать. «Минфину выгоднее отменить аукцион, чем зафиксировать высокий уровень доходности и спровоцировать переоценку всей кривой»,— добавляет ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

В начале недели распродажу гособлигаций вызвала новость о корректировке планов Минфина по заимствованиям на этот и будущий год. Согласно данным к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, объем чистого привлечения на внутреннем рынке в этом году составит 5 трлн руб., что на 1 трлн руб. больше, чем было запланировано первоначально. С учетом погашений в размере 1,34 трлн руб. план заимствований вырастет с 5,4 трлн до 6,4 трлн руб. Аналитики допускали пересмотр плана заимствований, но на менее значительную величину. В частности, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич прогнозировал корректировку на 0,5 трлн руб. в связи с благоприятной конъюнктурой на рынке энергоносителей.

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