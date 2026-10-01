В Афганистане заявили о гибели мирных граждан при ударах ВВС Пакистана
Не менее девяти человек, включая женщин и детей, погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана по приграничным территориям Афганистана. Еще 11 жителей получили ранения. Об этом сообщил представитель афганского правительства Забихулла Муджахид в социальной сети X.
Взрывы в афганских провинциях Кунар и Гильменд прогремели в ночь на четверг. В результате бомбардировок были разрушены три дома.
Министерство информации Пакистана подтвердило факт ударов. В ведомстве заявили, что они были нанесены исключительно по убежищам боевиков. Там также отрицают удары по мирным жителям.
Миссия ООН в Афганистане (МООНСА) накануне заявила, что за год задокументировала более 1100 случаев гибели и ранений мирных жителей в Афганистане в результате боевых столкновений. Отмечается, что рост числа жертв ускорился после эскалации конфликта в феврале этого года.
Заместитель министра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид 24 сентября 2026 года сообщал об ударах Пакистана по афганской инфраструктуре в Кандагаре, которая, по утверждению пакистанской стороны, использовалась для запуска и хранения беспилотников.
В марте 2026 года ВВС Пакистана нанесли массированный удар по Кабулу, жертвами которого, по данным афганской стороны, стали сотни людей, включая поражение центра реабилитации наркозависимых. Пакистанские власти при этом заявили, что удары были точными и направлены на военные объекты и инфраструктуру поддержки террористов, и отвергли заявления о поражении гражданского объекта.