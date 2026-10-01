В Афганистане заявили о гибели мирных граждан при ударах ВВС Пакистана

Не менее девяти человек, включая женщин и детей, погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана по приграничным территориям Афганистана. Еще 11 жителей получили ранения. Об этом сообщил представитель афганского правительства Забихулла Муджахид в социальной сети X.

Взрывы в афганских провинциях Кунар и Гильменд прогремели в ночь на четверг. В результате бомбардировок были разрушены три дома.

Министерство информации Пакистана подтвердило факт ударов. В ведомстве заявили, что они были нанесены исключительно по убежищам боевиков. Там также отрицают удары по мирным жителям.

Миссия ООН в Афганистане (МООНСА) накануне заявила, что за год задокументировала более 1100 случаев гибели и ранений мирных жителей в Афганистане в результате боевых столкновений. Отмечается, что рост числа жертв ускорился после эскалации конфликта в феврале этого года.