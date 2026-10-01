Троичанина будут судить за хранение алкоголя и табака без акциза на 6 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Троицка. Его обвиняют в хранении алкогольной и табачной продукции без маркировки на сумму 6 млн руб. (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Установлено, что горожанин в 2025 году купил через анонимные каналы в интернете спиртные напитки и сигареты, которые стал хранить в жилом доме, арендованном гараже и автомобиле Kia. Местного жителя задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по области. После обысков у него изъяли 44 тыс. пачек сигарет и 456 бутылок алкоголя без акциза. Общая стоимость продукции превысила 6 млн руб. Экспертиза показала, что спиртные напитки не соответствуют госстандартам, а марки на табачных изделиях выполнены кустарным способом.

Материалы уголовного дела направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска