Фабрика, которой не нужен свет

1 октября Китай отмечает 77-ю годовщину образования КНР. К этой дате обычно вспоминают путь от аграрной страны до промышленной державы. Но сегодня важнее другое. За счет чего Китай будет развиваться дальше, когда дешевая рабочая сила, демографический рост, строительный бум и внешний спрос уже не работают с прежней силой?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Кузнецов

Фото: личный архив Павла Кузнецова Павел Кузнецов

Фото: личный архив Павла Кузнецова

Ответ содержится в начавшейся в этом году 15-й пятилетке. Китай не только не отказывается от промышленной специализации, но и заново собирает ее на более высокой технологической основе. Пекин планирует ежегодно наращивать расходы на исследования и разработки не менее чем на 7%, а долю ключевых отраслей цифровой экономики довести к 2030 году до 12,5% ВВП. За формулой «высококачественное развитие» стоит конкретная задача: превратить масштаб производства в технологическое преимущество.

Самый наглядный образ этой трансформации — dark factory, или «темная фабрика». Название буквально: полностью автоматизированному производству не нужны освещение, пересменки и постоянное присутствие людей. Но смысл модели не сводится к замене рабочего роботом. Машинное зрение контролирует качество, автономная логистика перемещает детали, датчики отслеживают оборудование, а искусственный интеллект обнаруживает отклонения и корректирует процесс.

В Китае это уже реальность. На фабрике Xiaomi в пекинском районе Чанпин ключевые процессы полностью автоматизированы, а проектная мощность составляет 10 млн флагманских смартфонов в год.

Компания вложила в предприятие 2,4 млрд юаней ($357,8 млн). По данным Xiaomi, производительность линий на 70% выше максимального показателя ее контрактных фабрик.

Наложите на это китайский масштаб — к концу 2025 года в стране насчитывалось более 35 тыс. умных фабрик базового уровня, свыше 8,2 тыс. продвинутых и более 500 предприятий высшей категории. В прошлом году Китай установил 354 тыс. промышленных роботов. Это 59% мирового объема. Причем 55% этих машин поставили китайские производители. Это уже массовая платформа интеллектуального производства.

Следующим шагом ожидаемо будет соединение роботов с промышленным ИИ.

Программа «ИИ плюс производство», принятая в январе 2026 года, предусматривает создание уже к 2027 году 1 тыс. высокоуровневых промышленных ИИ-агентов, 100 отраслевых наборов данных и распространение 500 типовых сценариев применения. Алгоритм становится участником производственного цикла: помогает проектировать изделие, планировать загрузку, прогнозировать неисправности и контролировать качество.

Вместе с аддитивными технологиями это меняет экономику промышленности. Цифровая модель, оптимизированная алгоритмом, передается непосредственно в производство, машинное зрение проверяет результат, а данные возвращаются в систему проектирования. Путь от прототипа до серии сокращается, линии быстрее перестраиваются под новый продукт. Фабрика превращается из жестко настроенного конвейера в самообучающуюся платформу.

Возникает новый эффект: больше производства означает больше данных, которые, в свою очередь, формируют более точные алгоритмы, а они снижают брак, простои и себестоимость. Разрыв с конкурентами начинает измеряться не числом роботов, а скоростью обучения производственной среды. Если Китай первым превратит автономные фабрики в массовый стандарт, конкурировать придется уже не с дешевой рабочей силой, а с системой, совершенствующейся в каждом цикле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vernon Yuen / AP Фото: Vernon Yuen / AP

Автоматизация отвечает и на демографический перелом. Население КНР сокращается четвертый год подряд: в 2025 году оно уменьшилось на 3,39 млн человек, а доля людей 16–59 лет снизилась до 60,6%. Фабрика будущего строится вокруг инженера, алгоритма и роботизированной линии. Демографический дивиденд сменяется дивидендом автоматизации.

Для России эта трансформация важнее нового рекорда в двусторонней торговле, о котором уже заговорили чиновники обеих стран. За восемь месяцев 2026 года товарооборот с Китаем вырос на 28,4%, превысив $185 млрд. Однако объем мало говорит о технологическом результате. Россия экспортирует преимущественно энергоносители, металлы и продовольствие, а импортирует машины, автомобили, электронику и оборудование. Такая структура рациональна, но способна закрепить асимметрию: один партнер продает ресурс, другой — воплощенную в изделии производительность. По сути, давно забытый «толлинг» из начала 90-х.

Но наиболее ценным китайским экспортом для России должна стать индустриальная скорость, то есть способность быстро пройти путь от разработки до серии и снизить себестоимость.

Просто закупка автоматической линии такой компетенции не создает. Нужны доступ к промышленному программному обеспечению, права на инженерную доработку, локализация компонентов, подготовка кадров и собственные массивы производственных данных.

Поэтому предметом российско-китайского сотрудничества должны становиться не только готовые станки и роботы, но и совместные инженерные решения, программные платформы и производства. Есть удачные попытки создать у нас в стране специализированные сервисные механизмы поддержки таких проектов, включая создаваемый по поручению президента РФ Владимира Путина Центр российско-китайского делового сотрудничества федерального значения и его совместный с Ростехом Инжиниринговый центр. Но конечный результат следует измерять созданными в России технологиями и компетенциями.

В 77-ю годовщину КНР главный китайский урок именно в этом. Китай добился успеха благодаря способности превращать внешние ресурсы — капитал, технологии и спрос — во внутренние производственные возможности. Для России зрелое партнерство начинается там, где сотрудничество дает тот же эффект. Иначе мы рискуем не просто отстать в количестве роботов, а оказаться за пределами новой промышленной революции, в которой главное конкурентное преимущество — фабрика, способная учиться. Фабрика, которой не нужен свет.

Павел Кузнецов, вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН