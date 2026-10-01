В Прикамье незначительно выросла цена на бензин

За неделю с 22 по 28 сентября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае выросла на 19 коп. и составила 86,74 руб. за литр, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 16 коп., до 81,62 руб. за литр, АИ-95 — на 22 коп., до 90,36 руб. за литр. Цена на АИ-98 не изменилась и по-прежнему составляет 98,69 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива снизилась на 7 коп. и составила 87,98 руб. за литр.

По данным Росстата, с 22 по 28 сентября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 34 субъектах Российской Федерации, более всего — в Астраханской области (+5,6%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 22 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Крым (–3,9%) и Рязанской области (–2,4%).