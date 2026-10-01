15 октября в Челябинске «ИТ Энигма» проведет юбилейную конференцию «День защиты информации-2026»

15 октября 2026 года в Конгресс-Холле БЦ «Челябинск-Сити» состоится юбилейная конференция «День защиты информации-2026» – одно из крупнейших ИБ-событий региона, которое системный интегратор «ИТ Энигма» проводит к своему 25-летию. Тема года – «25 лет выше турбулентности»: в программе – не академические доклады, а синхронизация курсов для тех, кто отвечает за цифровую устойчивость бизнеса и госструктур.

Что в программе

Основной фокус – практика, а не теория. В технологическом блоке выступят лидеры рынка: Axoft, «Конфидент», «Код безопасности», «Актив», «ИнфоТеКС» и Positive Technologies. Они представят собственные кейсы и рабочие сценарии внедрения отечественных решений, а также ответят на вопросы об импортозамещении и построении защищенной инфраструктуры.

Отдельная сессия – «Зона турбулентности: ИИ-атаки против ИИ-защиты». Специальный гость конференции Алексей Федулаев, Head of Cloud Native Security в MTS Web Services и автор канала Ever Secure, разберет, почему модели угроз 2023 года больше не работают, где ИИ в защите дает измеримый эффект, а где пока остается маркетингом. В фокусе – реальные инциденты, промт-инъекция, отравление инструментов агентов и утечки через корпоративные копилоты.

Для кого это событие

Конференция ориентирована на CIO, CISO, руководителей ИТ- и ИБ-подразделений, а также на руководителей организаций, владельцев бизнеса и топ-менеджеров – всех, кто принимает решения о цифровой устойчивости компании и хочет понимать, какие риски и возможности стоят за ИБ-повесткой. Специальная подготовка не требуется: доклады рассчитаны на управленческий уровень, а не только на технических специалистов. Плюс это отличная площадка для нетворкинга в формате бизнес-лаунджа, демо-зоны вендоров и прямого общения с лидерами ИБ-рынка.

Регистрация

Участие в конференции – по предварительной регистрации. Заполните форму на сайте dzi2026.itenigma.ru, чтобы получить персональное приглашение.

«ИТ Энигма» – системный интегратор в сфере кибербезопасности, работающий на рынке с 2001 года. Является лицензиатом ФСТЭК и ФСБ России. Компания предоставляет полный спектр услуг для кибербезопасности бизнеса и госструктур: комплексный аудит информационной безопасности; тестирование на проникновение (пентест); расследование инцидентов ИБ; защита коммерческой тайны, персональных данных, государственных информационных систем; проектирование и внедрение систем защиты; безопасность объектов критической информационной инфраструктуры; поставка, пусконаладочные работы, сопровождение и импортозамещение средств защиты, ИТ-оборудования и ПО.

ООО «ИТ ЭНИГМА»