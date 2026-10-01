Министр торговли США Лютник отчитался о своем доходе в $250 млн

Министр торговли США Говард Лютник задекларировал за 2025 год доход в размере не менее $250 млн. Как сообщает CNBC со ссылкой на финансовую декларацию, предоставленную Управлением по правительственной этике США, большую часть этих средств составили поступления от финансовых структур, которые он покинул ради перехода на госслужбу.

Самой крупной статьей дохода стали $192 млн, полученные от инвестиционной компании Cantor Fitzgerald, которую господин Лютник возглавлял на протяжении десятилетий. В декларации эта выплата указана как налоговое распределение, «осуществленное в соответствии с этическим соглашением». Кроме того, министр получил $4,2 млн в виде зарплаты и бонусов от компании Newmark, работающей в сфере коммерческой недвижимости, и еще $19,6 млн — от обмена партнерских долей в ней. Доход от брокерско-технологической BGC Group составил $14,1 млн (зарплата и бонусы) плюс более $5 млн в виде ограниченных акций.

Господин Лютник также приобрел финансовые активы на сумму не менее $166 млн — преимущественно государственные облигации США и паи фондов широкого рынка. В частности, он направил свыше $50 млн на покупку акций биржевого фонда (ETF) на индекс S&P 500 и совершил две транзакции объемом более $50 млн каждая по покупке паев казначейского фонда Fidelity Treasury.

В должность министра господин Лютник вступил в феврале 2025 года, уйдя с руководящих должностей в Cantor, BGC, Newmark и сотнях других организаций. Cantor теперь управляется двумя его старшими сыновьями. Министр считается одним из самых богатых членов правительства США.

Влад Никифоров