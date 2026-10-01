Челябинск оказался последним в рейтинге мегаполисов по условиям труда

Челябинск занял 16-е место из 16 в рейтинге городов-миллионников России по условиям труда, набрав 3,9 балла из пяти возможных. Таковы результаты совместного исследования платформы hh.ru и сервиса Dream Job.

Чаще всего сотрудники из Челябинска положительно оценивали условия труда (8,6% упоминаний), а также офис (7,1%). Далее следуют оборудование и спецодежда (по 0,3%). Среди недостатков самыми значимыми стали условия труда и офис — 4,6% и 4,4% упоминаний соответственно. Значительно реже горожане были недовольны качеством программного обеспечения (0,2%), бытовыми условиями, спецодеждой, оборудованием, охраной труда, мобильной связью и дресс-кодом (по 0,1%).

Лидерами рейтинга стали Казань (4,2 балла), Волгоград (4,2 балла), Ростов-на-Дону (4,1 балла), Воронеж (4,1) и Москва (4,1).

Виталина Ярховска