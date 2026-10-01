Президент ВАРПЭ Герман Зверев о позиционировании в России красной рыбы

Импорт лососевых в Россию в январе—июне 2026 года, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), достиг 38,1 тыс. тонн, прибавив 14,4% в годовом выражении. Проблема не столько в нехватке предложения в стране, сколько в более выгодном позиционировании зарубежной продукции. О том, как российские производители уступили часть рынка импорту, в статье для “Ъ” рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Российская красная рыба — пример того, как технологический уклад формирует рынки. Многие десятилетия после издания в 1939 году «Книги о вкусной и здоровой пище» тихоокеанский лосось был «королем застолья». В генетический код сначала советского, а потом и российского потребителя «вшит» геном именно дальневосточной красной рыбы. Но двадцать лет назад дальневосточные добытчики лососей пропустили тяжелый удар от зарубежных конкурентов. Травматические последствия до сих пор влияют на рынок.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Рынок перестал быть заповедником прибыли"».