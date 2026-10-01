На элитную недвижимость экс-владельца пермской сети АЗС не нашлось интересантов

Торги по продаже имущества бывшего владельца сети АЗС «Феникс Петролеум» Николая Тихоновца не состоялись. Как следует из данных на «Федресурсе», на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. К продаже предлагалась 1/2 доли в праве собственности на жилой дом площадью 530,9 кв. м и 1/2 доли участка площадью 2,4 тыс. кв. м, расположенных в элитном дачном поселке «Миллениум» (Московская область). Начальная стоимость двух объектов — 100,9 млн руб.

Вторым лотом планировалось реализовать земельный участок площадью 111 кв. м в деревне Спасская Полисть Новгородской области. Его начальная стоимость составила 6,1 млн руб.

Николай Тихоновец развивал сеть АЗС «Феникс Петролеум». Раньше она была второй в Прикамье по числу заправок после ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и включала более 20 станций. В 2014 году «Феникс Петролеум» заключил с «Газпромнефтью» договор коммерческой концессии. Фактически пермская компания приобрела франшизу и выплачивала крупной сети вознаграждение за пользование брендом на 15 АЗС. В 2018 году федеральный партнер разорвал договор с «Фениксом», мотивируя это долгами свыше 300 млн руб.

Весной 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Николая Тихоновца несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. С соответствующим заявлением в арбитраж обратилось ООО «Газпромнефть — Региональные продажи». Свои требования компания обосновывала наличием подтвержденной судом задолженности в размере более 243,4 млн руб. Эта сумма была взыскана судом в рамках гражданского иска по уголовному делу в отношении господина Тихоновца. В июле 2021 года он был признан виновным в хищении у ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» указанной суммы. Сам господин Тихоновец вины не признал. По данным «Ъ-Прикамье», он освободился из мест лишения свободы в 2024-м.