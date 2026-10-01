«Соликамскбумпром» оспаривает оставление без рассмотрения заявления о собственном банкротстве

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу АО «Соликамскбумпром» и ООО «Соликамская “ТЭЦ”» в рамках дела о банкротстве АО. Как следует из материалов дела, апеллянты намерены обжаловать определение арбитража от 4 сентября. Согласно тексту судебного акта, им было оставлено без рассмотрения заявление ООО «Генеральная энергетическая компания» о признании «СБП» банкротом. Следующее заседание по делу назначено на 12 октября.

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Напомним, ООО «ГЭК» — одно из первых предприятий, обратившихся в суд с требованием признать АО «Соликамскбумпром» банкротом. Общая сумма требований ООО на момент подачи заявления составила 30 млн руб. Позднее компания направила в суд ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения, так как задолженность была погашена должником добровольно.

Мажоритарные кредиторы (в их числе ООО «УК „Интеллект Капитал“», ПАО «Пермэнергосбыт», «Газпром межрегионгаз Пермь» и другие) продолжают настаивать на введении в отношении предприятия процедуры наблюдения. По их словам, предприятие генерирует миллионные долги — на сегодняшний день сумма задолженности перед кредиторами составляет свыше 4 млрд руб. На часть имущества СБП наложен арест. К делу о банкротстве привлечены президент общества Наталия Ступникова, а также Татьяна и Кирилл Барановы. Последние являются членами семьи скончавшегося экс-президента АО «СБП» Виктора Баранова. Кроме этого, в дело вступила краевая прокуратура. Следующее заседание по делу состоится 6 октября.