Челябинский «Трактор» обыграл в гостях московский «Спартак»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» в Москве встречался с местным «Спартаком».

Челябинцам удалось открыть счет уже на второй минуте игры. Защитник «Трактора» Владислав Валенцов в результате контратаки оказался один на один с вратарем «Спартака» Иваном Федотовым и переиграл его. Москвичи сравняли счет на 6-й минуте — в большинстве отличился Михаил Мальцев.

Основные события матча развернулись в середине второй двадцатиминутки. Сначала спартаковец Данил Пивчулин реализовал очередное большинство, а затем хоккеисты «Трактора» в течение двух минут ответили сразу тремя заброшенными шайбами — голы на счету Алексеч Рыкманова, Александра Рыкова и Михаила Григоренко (в большинстве).

В третьем периоде, несмотря на четыре удаления в составе «Трактора», игрокам «Спартака» не удалось реализовать свое игровое преимущество. 4:2 — победа «Трактора», вторая подряд в выездной серии, позволившая команде уйти с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующим соперником челябинцев будет казанский «Ак Барс», матч пройдет 2 октября в Казани.

Дмитрий Моргулес