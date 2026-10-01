Суд в Токио впервые защитил голос актера от копирования искусственным интеллектом
Суд в Токио впервые признал голос человека защищенным от копирования ИИ
Окружной суд Токио 30 сентября впервые в истории Японии постановил, что голос человека защищен правом на коммерческое использование образа — наравне с правом на портрет. Решение было вынесено по делу об имитации речи актера искусственным интеллектом, сообщает Kyodo News.
«Человеческий голос, как и портрет, символизирует личность человека»,— цитирует агентство председательствующую судью Аю Такахаши.
Иск был подан в ноябре прошлого года популярным актером озвучивания Кэндзиро Цудой, который известен ролью Кэнто Нанами в аниме «Магическая битва». Актер потребовал от администрации TikTok удалить ролики с закадровым голосом ИИ, который, по его утверждению, копировал его собственный. Речь шла о 188 видеороликах на тему городских легенд, оккультизма и интересных фактов, опубликованных с июля 2024 по сентябрь 2025 года.
Оператор TikTok утверждал, что в видео использовался «стандартный мужской голос», который нельзя спутать с голосом актера. В свою очередь, автор роликов заявлял, что обучал ИИ на голосе своего друга. Ответчики также настаивали на бессмысленности иска, поскольку аккаунт был удален еще 29 июня.
Анализ показал высокое сходство между голосом господина Цуды и ИИ. По данным иска, за счет узнаваемых интонаций актера автор видео зарабатывал от 500 тыс. до 750 тыс. иен ($3,2–4,8 тыс.) в месяц. Суд удовлетворил иск, за исключением пункта об удалении роликов — их уже удалили ранее. Адвокат истца заявил журналистам, что не будет обжаловать это решение.
Сейчас в Японии нет законов, четко регламентирующих права на голос. Ранее Минюст страны выпустил разъяснения, согласно которым публикация в соцсетях роликa с ИИ-клоном чужого голоса ради монетизации может расцениваться как нарушение прав.
Токийское решение примечательно тем, что суд применил к голосу логику права на использование образа при отсутствии в Японии специального закона о правах на голос. Схожий путь обсуждается и в российском праве, где голос пока остается пробелом: в Государственную Думу внесен законопроект, который предложит регулировать использование голоса по той же логике, что и право на изображение.
Потребность в таком регулировании авторы инициативы объясняют развитием технологий синтеза речи: искусственный интеллект, обученный на аудиозаписях реального голоса, способен его имитировать, а полученные записи могут использоваться неприемлемым для обладателя голоса образом.
Опора на право на изображение в России не гипотетична: соответствующая норма закреплена в Гражданском кодексе уже около пятнадцати лет, и еще до распространения ИИ этот инструмент успешно применялся для защиты актеров, чьи фотографии недобросовестно использовались, например, в рекламе.