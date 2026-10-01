Суд в Токио впервые защитил голос актера от копирования искусственным интеллектом

Окружной суд Токио 30 сентября впервые в истории Японии постановил, что голос человека защищен правом на коммерческое использование образа — наравне с правом на портрет. Решение было вынесено по делу об имитации речи актера искусственным интеллектом, сообщает Kyodo News.

«Человеческий голос, как и портрет, символизирует личность человека»,— цитирует агентство председательствующую судью Аю Такахаши.

Иск был подан в ноябре прошлого года популярным актером озвучивания Кэндзиро Цудой, который известен ролью Кэнто Нанами в аниме «Магическая битва». Актер потребовал от администрации TikTok удалить ролики с закадровым голосом ИИ, который, по его утверждению, копировал его собственный. Речь шла о 188 видеороликах на тему городских легенд, оккультизма и интересных фактов, опубликованных с июля 2024 по сентябрь 2025 года.

Оператор TikTok утверждал, что в видео использовался «стандартный мужской голос», который нельзя спутать с голосом актера. В свою очередь, автор роликов заявлял, что обучал ИИ на голосе своего друга. Ответчики также настаивали на бессмысленности иска, поскольку аккаунт был удален еще 29 июня.

Анализ показал высокое сходство между голосом господина Цуды и ИИ. По данным иска, за счет узнаваемых интонаций актера автор видео зарабатывал от 500 тыс. до 750 тыс. иен ($3,2–4,8 тыс.) в месяц. Суд удовлетворил иск, за исключением пункта об удалении роликов — их уже удалили ранее. Адвокат истца заявил журналистам, что не будет обжаловать это решение.

Сейчас в Японии нет законов, четко регламентирующих права на голос. Ранее Минюст страны выпустил разъяснения, согласно которым публикация в соцсетях роликa с ИИ-клоном чужого голоса ради монетизации может расцениваться как нарушение прав.

Эрнест Филипповский