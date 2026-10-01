В шести аэропортах России вводят экспериментальный режим для беспилотной техники

Правительство России запустило трехлетний эксперимент по внедрению беспилотной спецтехники в шести крупных аэропортах страны. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Экспериментальный правовой режим будет действовать в Внуково, Пулково, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске. К проекту привлечены разработчики и машиностроители, включая «КАМАЗ», Cognitive Pilot, «Эвокарго» и Петербургский тракторный завод.

Эффективность программы оценит Минтранс: за три года число автоавтоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21 единицы, а количество выполненных ими задач — с 2 тыс. до 96 тыс.