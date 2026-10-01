В шести аэропортах России вводят экспериментальный режим для беспилотной техники
Правительство России запустило трехлетний эксперимент по внедрению беспилотной спецтехники в шести крупных аэропортах страны. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Экспериментальный правовой режим будет действовать в Внуково, Пулково, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске. К проекту привлечены разработчики и машиностроители, включая «КАМАЗ», Cognitive Pilot, «Эвокарго» и Петербургский тракторный завод.
Эффективность программы оценит Минтранс: за три года число автоавтоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21 единицы, а количество выполненных ими задач — с 2 тыс. до 96 тыс.
Практический смысл режима — проверить наземную беспилотную технику в реальных операциях аэропорта. В ноябре 2025 года Пулково рассматривалось как полигон для беспилотных тягачей: им отводилась роль инструмента для оптимизации процессов и повышения безопасности, а успешный опыт планировалось распространять на другие российские аэропорты.
Масштабирование будет зависеть не только от результатов работы машин, но и от устранения трех ограничений: безопасности, недостаточной технологической готовности и несовершенства нормативной базы. Эти барьеры Татьяна Горовая называла ключевыми для массового использования беспилотных авиационных систем.