Маск вошел в новый проект Пентагона по изучению войны будущего
Илон Маск, Палмер Лаки и Ньют Гингрич вошли в проект Пентагона «Меридиан»
Миллиардер Илон Маск вошел в руководство нового проекта Пентагона «Меридиан», созданного для анализа технологий и ведения боевых действий будущего. О запуске этой инициативы объявил глава Военного министерства США Пит Хегсет во время выступления на базе Корпуса морской пехоты в Куантико.
Сопредседателями проекта под руководством главного технического директора Пентагона Эмиля Майкла также назначены основатель оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки и экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Задача группы — проанализировать все возможные сферы потенциальных конфликтов, «от подземных глубин до окололунного пространства», чтобы обеспечить США технологическое превосходство.
На подготовку итогового доклада Хегсет отвел экспертам 120 дней. Документ будет состоять из двух частей: публичной версии с общими выводами и закрытого приложения с рекомендациями для высшего военного командования.
В мае 2025 года Илон Маск, будучи главой Департамента эффективности государственного управления США, уже обсуждал с главой Пентагона Питом Хегсетом применение искусственного интеллекта для нужд военнослужащих. В Министерстве обороны тогда заявляли о стремлении взаимодействовать с руководителями ИИ-индустрии, чтобы оснащать военных для противостояния угрозам XXI века. Участие Маска в «Меридиане» продолжает эту линию взаимодействия ведомства с технологическими предпринимателями.
В марте 2025 года американские газеты сообщали, что для Маска, не занимавшего официальной государственной должности, готовили сверхсекретный брифинг о сценариях возможной войны США с Китаем и одном из наиболее охраняемых оперативных планов Пентагона. Эти сообщения вызвали скандал в ведомстве и обозначили чувствительность вопроса о доступе предпринимателя к военной информации.