Маск вошел в новый проект Пентагона по изучению войны будущего

Миллиардер Илон Маск вошел в руководство нового проекта Пентагона «Меридиан», созданного для анализа технологий и ведения боевых действий будущего. О запуске этой инициативы объявил глава Военного министерства США Пит Хегсет во время выступления на базе Корпуса морской пехоты в Куантико.

Сопредседателями проекта под руководством главного технического директора Пентагона Эмиля Майкла также назначены основатель оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки и экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Задача группы — проанализировать все возможные сферы потенциальных конфликтов, «от подземных глубин до окололунного пространства», чтобы обеспечить США технологическое превосходство.

На подготовку итогового доклада Хегсет отвел экспертам 120 дней. Документ будет состоять из двух частей: публичной версии с общими выводами и закрытого приложения с рекомендациями для высшего военного командования.