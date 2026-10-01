В Генштабе пообещали не отправлять срочников в зону СВО

Новобранцев, которых призовут осенью на срочную службу в российскую армию, не будут отправлять в зону СВО. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

«Военно­служащие по призыву, срок службы которых истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к месту проживания»,— сказал военачальник в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».

Сейчас боевые задачи на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины проходят только военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны, добавил он. «Отмечу, что сегодня немало молодых людей из числа призывников поступают на военную службу по контракту»,— сообщил генерал.

Во время осенней кампании на службу планируется призвать порядка 120 тысяч человек, добавил господин Бурдинский. Отправлять призывников в армию начнут 10 октября. Для жителей Крайнего Севера и аграриев сроки сдвинуты — на ноябрь и середину октября соответственно.