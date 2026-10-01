В Генштабе пообещали не отправлять срочников в зону СВО
Генштаб РФ исключил отправку осенних призывников в зону СВО
Новобранцев, которых призовут осенью на срочную службу в российскую армию, не будут отправлять в зону СВО. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.
«Военнослужащие по призыву, срок службы которых истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к месту проживания»,— сказал военачальник в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».
Сейчас боевые задачи на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины проходят только военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны, добавил он. «Отмечу, что сегодня немало молодых людей из числа призывников поступают на военную службу по контракту»,— сообщил генерал.
Во время осенней кампании на службу планируется призвать порядка 120 тысяч человек, добавил господин Бурдинский. Отправлять призывников в армию начнут 10 октября. Для жителей Крайнего Севера и аграриев сроки сдвинуты — на ноябрь и середину октября соответственно.
Практическое ограничение связано со статусом военнослужащего: срочников могут направлять в учебные соединения, где они осваивают военно-учетную специальность, а затем — в обычные войска, но к боевым действиям их не привлекают. Треть призывников направляют в учебные соединения и воинские части, где они осваивают военно-учетную специальность в течение пяти месяцев, после чего их направляют в войска. Таким образом, обещание для осеннего набора означает не отказ от подготовки и службы, а отделение срочной службы от выполнения боевых задач.
Переход на контракт меняет это правило: после окончания срочной службы военнослужащий может заключить контракт и участвовать в военной операции. Иными словами, возможность оказаться в зоне боевых действий возникает не из самого факта призыва, а после добровольного изменения статуса службы.