Глава Дзержинского района Волгограда покинул пост после 11 лет службы

Пост главы Дзержинского района Волгограда покинул Сергей Таций. Он возглавлял районную администрацию с июня 2015 года. По данным региональных СМИ, он ушел по собственному желанию. Релиза о смене руководства местные власти не выпускали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгограда Фото: Администрация Волгограда

На сайте администрации указано, что главой теперь значится заместитель господина Тация Илья Багров. В сервисе проверки контрагентов Rusprofile кадровая информация пока не обновлена.

Господин Багров был депутатом гордумы шестого созыва. До декабря 2024 года он работал заместителем директора МБУ «Северное», а летом 2026-го трудоустроился в администрацию Дзержинского района.

Ранее Илья Багров возглавлял ООО «УК «ЖЭУ-43», «Родной город» и «УК «Поскомхоз» — все три компании ликвидированы. До перехода на муниципальную службу он учреждал строительную компанию «Эдельвейс» в Санкт-Петербурге. В июне этого года фирма перешла Екатерине Зудовой.

Нина Шевченко