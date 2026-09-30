В Сирии три электростанции вышли из строя из-за взрыва на газопроводе
На газопроводе на территории теплоэлектростанции «Тишрин» в восточном пригороде Дамаска произошел взрыв. Работа самой ТЭС, а также еще двух — «Дейр-Али» и «Эн-Насирия» — приостановлена. Об этом сообщает министерство энергетики Сирии.
Специалисты станции перекрыли газовые клапаны и изолировали поврежденную часть газопровода. Это привело к снижению расхода газа и уменьшило очаг возгорания. Тушить пожар начнут после того, как оставшиеся запасы газа испарятся и угроза их возгорания будет устранена.
«Остановка работы указанных электростанций приведет к снижению объемов выработки электроэнергии и усилению временных ограничений энергоснабжения из-за существующего дефицита доступных генерирующих мощностей»,— объяснили в Минэнерго. Информацию о ситуации с электроснабжением ведомство опубликует после ликвидации последствий взрыва.
Повреждение газопровода в сирийской энергосистеме может иметь последствия далеко за пределами отдельной станции. Аналогичные инциденты в прошлом уже сопровождались отключениями электроэнергии в столице и по всей стране. Таким образом, остановка объектов, связанных с одним участком газовой инфраструктуры, затрагивает не только локальное энергоснабжение.
Например, в августе 2020 года взрыв на газопроводе в провинции Дамаск привел к отключению электричества по всей Сирии. В сентябре 2021 года диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али стала причиной отключения электричества в Дамаске.