В Сирии три электростанции вышли из строя из-за взрыва на газопроводе

На газопроводе на территории теплоэлектростанции «Тишрин» в восточном пригороде Дамаска произошел взрыв. Работа самой ТЭС, а также еще двух — «Дейр-Али» и «Эн-Насирия» — приостановлена. Об этом сообщает министерство энергетики Сирии.

Специалисты станции перекрыли газовые клапаны и изолировали поврежденную часть газопровода. Это привело к снижению расхода газа и уменьшило очаг возгорания. Тушить пожар начнут после того, как оставшиеся запасы газа испарятся и угроза их возгорания будет устранена.

«Остановка работы указанных электростанций приведет к снижению объемов выработки электроэнергии и усилению временных ограничений энергоснабжения из-за существующего дефицита доступных генерирующих мощностей»,— объяснили в Минэнерго. Информацию о ситуации с электроснабжением ведомство опубликует после ликвидации последствий взрыва.