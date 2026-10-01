ФАС проконтролирует изменение тарифов на газ с 1 октября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует изменение тарифов на газ, которые вступят в силу с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ФАС подчеркнула, что не допустит необоснованного увеличения тарифов для потребителей. В среднем цена изменится на 84 коп. Изменения предусмотрены прогнозом социально-экономического развития. Согласно документу, оптовые цены на газ для обычных людей и промышленности повысят на 9,6%.

Служба напомнила, что с 1 марта 2026 года было введено государственное тарифное регулирование цен на техническое обслуживание, ремонт, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Тарифы на эти услуги устанавливают региональные энергетические комиссии, а ФАС России проверяет их законность.