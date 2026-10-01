ФАС проконтролирует изменение тарифов на газ с 1 октября
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует изменение тарифов на газ, которые вступят в силу с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
ФАС подчеркнула, что не допустит необоснованного увеличения тарифов для потребителей. В среднем цена изменится на 84 коп. Изменения предусмотрены прогнозом социально-экономического развития. Согласно документу, оптовые цены на газ для обычных людей и промышленности повысят на 9,6%.
Служба напомнила, что с 1 марта 2026 года было введено государственное тарифное регулирование цен на техническое обслуживание, ремонт, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Тарифы на эти услуги устанавливают региональные энергетические комиссии, а ФАС России проверяет их законность.
В российской газовой отрасли рыночные механизмы работают ограниченно: газ реализуется по регулируемым ценам, фиксируемым на год. Поэтому изменение оптовой цены применяется в рамках установленного регулирования, а не свободного ценообразования на рынке.
ФАС вправе реагировать на установление тарифов выше или ниже предельного уровня, а также на их несвоевременное установление. По итогам проверки центральный аппарат службы выносит акт реагирования и контролирует его исполнение; ранее, в 2025 году, из состава тарифов таким образом исключили 40,5 млрд руб. необоснованных средств.