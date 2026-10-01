Не долго музыка играла

По данным “Ъ”, совместный проект «Ростелекома» и НМГ онлайн-кинотеатр Wink обсуждает закрытие сервиса «Wink Музыка», запущенного в 2024 году. Кроме того, компанию покинул директор медиасервисов Wink Максим Петровский, бывший руководитель сервиса «МТС Музыка». Участники рынка считают, что за установленный срок «Wink Музыка» так и не достигла плановых бизнес-результатов, поэтому проект решили свернуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) планирует отказаться от развития сервиса «Wink Музыка», сообщили два источника “Ъ” в крупных музыкальных стримингах и подтвердил собеседник в компании. «Платформе так и не удалось занять заметную долю рынка, поэтому развивать ее не будут, оставят только витрину для детей»,— уточнил один из источников. Также директор медиасервисов Wink Максим Петровский (до конца 2025 года — руководитель сервиса «МТС Музыка») покинул компанию, соответствующая информация появилась в его Telegram-канале 29 сентября. Там также уточняется, что топ-менеджер перешел в «Сбер», где займется развитием подписки «СберПрайм».

В Wink уход господина Петровского назвали «рядовым кадровым событием», которое никак не отразилось на системе управления и стратегии онлайн-кинотеатра. «Полномочия будут перераспределены среди других сотрудников. Расстались по обоюдному согласию»,— добавил представитель площадки. На вопрос “Ъ” о прекращении развития «Wink Музыки» в компании заявили, что «сервис работает». Связаться с господином Петровским не удалось.

Сервис «Wink Музыка» был запущен в 2024 году. Юрлицом сервиса указано ООО «Рестрим Медиа», оператором — ПАО «Ростелеком», следует из пользовательского соглашения приложения. Само приложение работает на базе другого музыкального стриминга — «Звук», каталог которого насчитывает более 70 млн композиций. Собеседники “Ъ” на музыкальном рынке оценивали инвестиции в запуск сервиса до 50 млн руб., однако сомневались, что тот займет заметную долю на рынке: он давно поделен между компаниями, а приложение создано скорее для удержания пользователей в экосистеме «Ростелекома».

По оценке J'son and Partners Consulting, рынок музыкального стриминга в России в 2025 году достиг 53,97 млрд руб. Рост к 2024 году составил 35,2%. Первое место по доходам заняла «Яндекс Музыка», чья доля увеличилась до 54,9%. В тройку лидеров также вошли «VK Музыка» с долей 20% и сервис «Звук» с долей 15,7%. Основными драйверами роста дохода стримингов аналитики называли увеличение числа подписчиков экосистем и повышение цен на подписку (в среднем на 20% за год).

«В Wink нет священных коров: все направления анализируются по жесткому перечню критериев, включая рентабельность и влияние на общий бизнес. Если за установленный срок нет плановых бизнес-результатов, то без сожаления компания отказывается от проектов, чтобы не сжигать впустую ресурсы»,— говорит источник “Ъ” на медиарынке. Он уточнил, что большинство экспериментальных проектов сворачиваются еще на стадии внутреннего тестирования и не выходят на широкий круг клиентов. Также были закрыты «Wink Книги» 20 марта. Максим Петровский в своем Telegram-канале писал: «Попробовав за полгода раскачать книги, пришли с командой к мнению, что сейчас это не то, что требуется компании. Сложный рынок с игроками-монополистами, узкая аудитория, высокая стоимость привлечения — лишь часть проблем».

Опрошенные “Ъ” собеседники в крупнейших музыкальных стримингах предполагают, что причиной отказа руководства Wink от развития сервиса «Wink Музыка» стало отсутствие рентабельности проекта: «Все наигрались в экосистемы, стали резать косты и акцентировать внимание на основном бизнесе, который и приносит выручку».

Юлия Юрасова