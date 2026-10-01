ФАС проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию утвержденным индексам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует, насколько установленные в регионах тарифы на электроэнергию для граждан соответствуют параметрам, которые утверждены прогнозом социальноэкономического развития. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тарифы не должны превышать предельные уровни, которые установила служба. «Если ведомство установит превышение — тарифные решения будут отменены»,— объяснили в ФАС.

Речь идет о декабрьском приказе ведомства о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию для населения. Их значения были определены с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан. Региональные тарифные органы учитывали их при расчете конкретных значений тарифов.