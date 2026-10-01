ФАС проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию утвержденным индексам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует, насколько установленные в регионах тарифы на электроэнергию для граждан соответствуют параметрам, которые утверждены прогнозом социальноэкономического развития. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Тарифы не должны превышать предельные уровни, которые установила служба. «Если ведомство установит превышение — тарифные решения будут отменены»,— объяснили в ФАС.
Речь идет о декабрьском приказе ведомства о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию для населения. Их значения были определены с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан. Региональные тарифные органы учитывали их при расчете конкретных значений тарифов.
В процедуре участвует не только сопоставление тарифных значений: акт реагирования по итогам проверки и последующий контроль его исполнения остаются в центральном аппарате ФАС. Это означает, что при выявлении нарушения федеральная служба контролирует не только принятие решения об отмене регионального тарифа, но и исполнение этого решения.
Значение предельных уровней связано с перекрестным субсидированием: в 2023 году тарифы для населения удерживались ниже экономически обоснованного уровня, а часть нагрузки переносилась на промышленность, малый и средний бизнес и бюджетные учреждения; для каждого региона устанавливался предел такой субсидии. В 2023 году правительство в порядке исключения разрешало регионам превышать эти пределы, но с 2024 года такого права у них не было.