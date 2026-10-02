Петр Тодоровский сообщил о скором завершении съемок «Подслушано в Выборге»

Режиссер Петр Тодоровский планирует завершить съемки сериала «Подслушано в Выборге» в середине октября. Об этом он сообщил в подкасте «Сериалы на Weekend с Ариной Бородиной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Петр Тодоровский (в центре), сценарист Иван Баранов, журналист Арина Бородина на церемонии АПКиТ с призом сериалу «Подслушано в Рыбинске», май 2026 года

Фото: Арина Бородина / Коммерсантъ Режиссер Петр Тодоровский (в центре), сценарист Иван Баранов, журналист Арина Бородина на церемонии АПКиТ с призом сериалу «Подслушано в Рыбинске», май 2026 года

Фото: Арина Бородина / Коммерсантъ

Съемки восьмисерийного проекта начались в июле. Он станет продолжением «Подслушано в Рыбинске». Автором сценария второй части, как и первой, выступает Иван Баранов. Сериал выйдет на платформах Premier и START, но точные даты релиза пока не назывались.

По словам господина Тодоровского, в картине будут как минимум три равноценные сюжетные линии, в каждой из которых не меньше двух главных героев. В новом сезоне вновь появятся Юлия Хлынина и Михаил Кремер — они снова полицейские, как и в «Подслушано в Рыбинске». В одной из главных женских ролей — Любовь Аксенова (она играет киллера), а главные мужские роли исполнят Адам Нехай (выборгский почтальон) и Артем Быстров (оперуполномоченный).

«Хотелось сделать что-то новое. Сейчас у нас в сериале совсем другая атмосфера. Дело в том, что у нас история о погоне за удачей. И мы с Ваней Барановым, сценаристом, чувствуем в этом мистический вайб. И в этом смысле Выборг — старый, еще в недавнем прошлом европейский город, с какой-то даже, не побоюсь этого слова, готической атмосферой — это совершенно другая интонация. Мы сохранили жанр, ироничный детектив, будет много юмора, местами, мне кажется, в некоторых эпизодах будет даже больше гротеска, чем в первом сезоне. В каждой сцене мы с Ваней, как и в Рыбинске, старались найти какой-то парадокс, юмор или хотя бы ироническую интонацию»,— рассказал Петр Тодоровский.

Полную версию интервью слушайте в выпуске подкаста «Сериалы на Weekend с Ариной Бородиной».