Как Владимир Путин приехал в гости к депутатам

30 сентября президент России Владимир Путин приехал на Охотный Ряд, в Государственную думу, и по традиции, не им заведенной, выступил с приветственной речью перед новым (на 40%) составом Госдумы. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников с высоты парламентского балкона анализировал этот состав.

До прихода Владимира Путина главным действующим лицом в Госдуме был, конечно, ее новый спикер Вячеслав Володин. То есть его как раз снова избрали спикером. И как не избрать, если накануне Вячеслав Володин получил благословение Владимира Путина.

— Одним словом, за работу, товарищи!..— обращался он теперь к депутатам, пока шло назначение глав комиссий, а на сцене уже сидели вице-спикеры, а также первые вице-спикеры Ирина Яровая («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ).

А вот утвердили главой комиссии по депутатской этике Валентину Терешкову, которая в очередной раз победила на выборах в родной Ярославской области и теперь сидела прямо под балконом нависшей над ней прессы. Я подумал, что рядом с ней сейчас мог бы так же сидеть Юрий Гагарин. Ведь мог бы. Она же сидела. От одной этой мысли кругом шла голова.

— Это наша совесть,— говорил Вячеслав Володин, имея в виду Валентину Терешкову,— которая доказала служение стране своим поступком!..

Я сначала подумал, что он говорит об известной инициативе с обнулением двух сроков Владимира Путина, но Вячеслав Володин уточнил:

— Она стала первой женщиной-космонавтом!

Подробнее — в репортаже «Шибко думные».