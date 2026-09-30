Путин поручил рассмотреть введение в «Сириусе» режима для развития ИИ
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам заседания Совета по науке и образованию. Одно из них касается возможности установления экспериментального режима на территории «Сириуса». Он нужен для того, чтобы создать условия для разработки, апробации и внедрения российских решений для развития искусственного интеллекта (ИИ).
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Среди других поручений президента правительству:
- обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ;
- обеспечить в полном объеме реализацию программ развития национальных центров генетических ресурсов, определив механизмы поддержки;
- выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению с применением российского ИИ и определить источники финансирования;
- принять до 1 июня 2029 года нормативные правовые акты и провести необходимые мероприятия для создания и работы сети объектов уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня.
Несколько поручений правительство должно исполнить совместно с «Российской академией наук», «Курчатовским институтом» и другими организациями. Само заседание состоялось 11 августа в Новосибирске. На встрече обсуждались вопросы создания научных центров в регионах, объединения мегасайенс-установок в единую сеть и другие.
Механика экспериментального режима, закрепленная законом 2020 года, позволяет правительству временно разрешать отдельным компаниям на определенной территории отступать от действующих норм ради внедрения инноваций. Для искусственного интеллекта это открывает возможность тестировать решения в реальных условиях, где обычные нормативные ограничения пока мешают полноценным испытаниям. В рамках такого режима допускается обход отдельных жестких требований, включая нормы о тайне связи, переписки и врачебной тайне.
Участником эксперимента может выступить юридическое лицо или индивидуальный предприниматель: заявитель описывает технологию, которую собирается испытывать, обосновывает ее пользу для общества и экономики и направляет документы в Минэкономики. Особый правовой статус федеральной территории «Сириус» позволяет использовать экспериментальное законодательство для более оперативного внедрения новых решений в ее экосистеме.