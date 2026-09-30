Путин поручил рассмотреть введение в «Сириусе» режима для развития ИИ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам заседания Совета по науке и образованию. Одно из них касается возможности установления экспериментального режима на территории «Сириуса». Он нужен для того, чтобы создать условия для разработки, апробации и внедрения российских решений для развития искусственного интеллекта (ИИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Среди других поручений президента правительству:

обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ;

обеспечить в полном объеме реализацию программ развития национальных центров генетических ресурсов, определив механизмы поддержки;

выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению с применением российского ИИ и определить источники финансирования;

принять до 1 июня 2029 года нормативные правовые акты и провести необходимые мероприятия для создания и работы сети объектов уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня.

Несколько поручений правительство должно исполнить совместно с «Российской академией наук», «Курчатовским институтом» и другими организациями. Само заседание состоялось 11 августа в Новосибирске. На встрече обсуждались вопросы создания научных центров в регионах, объединения мегасайенс-установок в единую сеть и другие.