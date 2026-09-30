Минцифры разработало новый набор мер против кибермошенничества

Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru 30 сентября проект пакета антимошеннических поправок к законодательству «Антифрод 3.0». Документ вносит правки в законы «О связи», «О персональных данных», «Об информации» и другие. Вступление в силу поправок ожидается с 1 марта 2028 года. “Ъ” отправил запрос в Минцифры.

Так, предлагается ограничить продажу сим-карт через агрегаторы (например, маркетплейсы) — такое право остается только за самим оператором. Заключать договоры на поставку услуг связи от имени оператора смогут лишь юрлица (ИП и физлица не смогут) по агентскому договору. Онлайн такой договор можно будет заключить только через электронную подпись.

«Учитывая роль малого и среднего бизнеса в экономике и фокус на поддержке сегмента государством, мы считаем крайне важным сохранение этого канала продаж»,— отмечают в «Т2 Мобайл». В компании уверены, что выработка «понятных критериев» работы позволит сохранить возможность продаж сим-карт субдилерами. В «МегаФоне» поддерживают ужесточение регулирования рынка сим-карт для борьбы с мошенничеством, но считают требование об исключении ИП из числа дилеров избыточным. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в МТС не ответили “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минцифры открыло третий антифрод».