В Зимбабве потерпел крушение вертолет

На северо-востоке Зимбабве потерпел крушение вертолет, сообщают местные СМИ, в том числе BMetro, со ссылкой на заявление местных властей. Как пишет издание, на борту находились шесть человек, в том числе известный в стране бизнесмен, имя которого не сообщается. По предварительным данным, все, кто находился на борту, погибли.

Катастрофа произошла в сельской местности рядом с городом Марондера. Местная полиция подтвердила крушение вертолета, пообещав сообщить подробности позже.

Яна Рождественская