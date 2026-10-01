«Розовая коза» хочет заработать миллиард

Дмитрий Фомин, основатель одноименных клиник, займется развитием ветеринарных клиник совместно с владельцем сети «ЗооПорт». Первая клиника под брендом «Розовая коза» откроется уже в октябре, а за ближайшие несколько лет партнеры планируют увеличить их число до 100 в Москве и Подмосковье. Но такая цель выглядит амбициозной, считают эксперты, так как в отрасли ощущается острый недостаток квалифицированных специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Основатель Клиники Фомина Дмитрий Фомин начнет развивать ветеринарный бизнес, сообщили “Ъ” в компании. Он стал совладельцем компании «Розовая коза» с долей 30% совместно с Антоном Куликовым, основателем «ЗооПорт», куда входит семь клиник в Москве.

Первая клиника под брендом «Розовая коза» откроется в октябре 2026 года в Москве, в ближайшие три-четыре года их число планируется увеличить до 100. Большая часть — около 80 клиник — будет работать в небольших помещениях, около 150 кв. м у жилых домов, остальные станут крупными многопрофильными центрами с операционными, реанимацией и круглосуточным стационаром.

Гинеколог Дмитрий Фомин открыл первые Клиники Фомина в 2011 году в Твери. В 2018 году в проект вложился инвестфонд «ТилТех капитал», который создали основатель компании «Вкусвилл» Андрей Кривенко, владелец компании «Агама» Юрий Алашеев и глава компании «ХимРар» Андрей Иващенко. Сейчас в сети — 33 клиники в 23 регионах, их общий оборот, по собственным данным, составил 10,3 млрд руб. в 2025 году. Клиники входят в ООО «Дофомин групп». У Дмитрия Фомина в этой компании 25,5%, еще столько же — у Марианны Борисычевой, 49% — у ООО «Тилтех инвестиции».

Дмитрий Фомин и Антон Куликов планируют инвестировать в этот проект около 1,5 млрд руб., сообщили в компании. Первые годы сеть будет развиваться в Москве и Подмосковье, затем выйдет в города-миллионники. В 2027 году «Розовая коза» рассчитывает на выручку 1 млрд руб. «Сейчас на рынке нет ни одного крупного игрока, который занимал хотя бы 2–3%, для нас это возможность построить первую федеральную сеть с единым медицинским стандартом»,— говорит господин Фомин.

Ветеринарные услуги, несмотря на заметное подорожание, продолжают пользоваться спросом. Так, по данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), спрос на такие услуги в январе—августе этого года увеличился на 8% год к году при значительном росте цены.

Как отмечают аналитики, средний чек увеличился на 15% год к году, до 4,9 тыс. руб. Такой заметный рост среднего чека связан не только с подорожанием в первую очередь ветеринарных препаратов, а также с переходом большей части клиник с патентной системы на УСН. Это кратно увеличило налогообложение клиник, считает директор Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.

При этом, как отмечает гендиректор аналитической компании Eqiva Дарья Шубина, ветеринарный сегмент сохраняет большой потенциал для консолидации: несмотря на большое количество клиник, объектов, большая их часть — несетевые клиники и ИП. По данным «Контур.Фокус», за последние четыре года число организаций, оказывающих ветеринарные услуги, в России снизилось на 21%, до 7,4 тыс. При этом даже крупнейшие сети с выручкой больше 1 млрд руб. занимают единицы процентов рынка страны.

Крупные сети при этом показывают значительные темпы роста: у лидеров московского рынка выручка в 2025 году выросла на 40–50%. Но для «Розовой козы» достичь такого роста и выручки 1 млрд руб. уже в 2027 году будет сложно, считает госпожа Шубина. Московские ветеринарные сети, которые сейчас зарабатывают больше миллиарда, делают это за счет большого числа клиник с высоким средним чеком за услуги стационара, хирургии и узкопрофильных специалистов, поясняет она. По ее мнению, достичь таких значений можно лишь за счет крупных многопрофильных центров, а не большого количества мелких клиник. Но главное ограничение здесь не потенциал самой точки, а кадровый дефицит: рынок сталкивается с недостатком ветеринарных хирургов, анестезиологов и реаниматологов.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова