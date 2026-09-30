Непроемный день
Суд частично удовлетворил иск о реставрации исторического здания на улице Ленина
В Перми завершился процесс по делу о восстановлении исторического облика здания губернского приюта по адресу: ул. Ленина, 56. Суд частично удовлетворил иск государственной инспекции по охране памятников к частным владельцам, помещения которых расположены со стороны Комсомольского проспекта. Он согласился с требованиями о демонтаже пристроек на уровне первого этажа и необходимости восстановления оконных проемов. В то же время первая инстанция отказала в части восстановления арочного проезда, в котором сейчас расположено кафе. Стороны судебного процесса остались не удовлетворены этим решением. Они ждут его мотивировочную часть, чтобы принять решение об оспаривании принятого акта.
Фото: Дмитрий Астахов
Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края к владельцам здания регионального значения «Приют губернский детский» (Пермь, ул. Ленина, 56). Как следует из картотеки суда, 29 сентября иск инспекции был удовлетворен частично. Суд удовлетворил требования госинспекции в части демонтажа пристроек на уровне первого этажа со стороны Комсомольского проспекта. Ответчики обязаны восстановить оконные проемы и оконные заполнения согласно техпаспорту 2007 года. В то же время первая инстанция отказала в требованиях по восстановлению внутриарочного проезда, в котором сейчас расположено кафе «Кафедра». Решение должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления в законную силу на основе проектной документации. За каждый день его неисполнения ответчики должны будут заплатить неустойку в размере 2 тыс. руб.
Нежилое четырехэтажное здание объекта культурного наследия «Приют губернский детский» было построена на улице Ленина в 1850 году. В 90-х годах XIX века был возведен новый фасад со стороны Комсомольского проспекта. Отделка фасада выполнена в стиле архитектурного классицизма. С 1992 года часть здания со стороны улицы Ленина стала собственностью Уральского филиала Академии живописи, ваяния и зодчества. В 2000 году здание было внесено в реестр памятников истории и культуры Пермского края регионального значения. Помещения со стороны Комсомольского проспекта принадлежат частным владельцам. Именно к ним и возникли претензии со стороны инспекции. По данным 2GIS, в здании находятся шесть компаний. Помимо академии, которая сейчас на ремонте, здесь расположены два кафе, аудиторская компания, магазин и зарядная станция. В одной из пристроек располагается ресторан азиатской кухни, а в бывшем арочном проезде — кафе «Кафедра».
В конце прошлого года госинспекция обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием отреставрировать здание со стороны Комсомольского проспекта: открыть внутридомовой арочный проезд под переходом между объемами здания со стороны Комсомольского проспекта, демонтировать пристройки на уровне первого этажа и восстановить оконные проемы. Как следует из материалов дела, по мнению инспекции нарушен облик здания и искажено его визуальное восприятие: внутридомовой арочный проезд фактически ликвидирован, а по бокам от него со стороны Комсомольского проспекта возведены одноэтажные пристройки. Работы по возведению конструкций произведены в отсутствие необходимых согласований и в нарушение требований федерального и краевого законодательства об охране объектов культурного наследия.
Ответчиками по иску стали владельцы помещений — ООО «Союз-Инвест» и индивидуальные предприниматели Ирина Тиунова и Сергей Бородин, а также Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, учебный корпус которой расположен со стороны улицы Ленина. За каждый день неисполнения решения суда инспекция требовала неустойку в размере 20 тыс. руб.
Инспекцию решение суда не устроило, так как исковые требования удовлетворены не в полном объеме. «Более развернутые комментарии и план дальнейших действий возможны со стороны инспекции после ознакомления с мотивированным судебным актом»,— заявили «Ъ-Прикамье» в ведомстве.
Собеседник, близкий к одному из ответчиков, пояснил, что приобрел помещение у администрации Перми. По его словам, на момент покупки у здания уже были пристройки. «В материалах дела есть документы, согласно которым собственник не производил каких-либо самовольных перепланировок»,— добавил источник. По его данным, спорные объекты могли появиться еще в конце 1990-х годов.
В Российской академии живописи, ваяния и зодчества сообщили, что готовы прокомментировать свою позицию после ознакомления с решением суда. Источник, знакомый с позицией учебного заведения, пояснил, что, несмотря на статус ответчика, академия полностью поддерживает позицию инспекции. По его мнению, дело не только в том, что другие ответчики нарушают актуальные требования законодательства, касающиеся охраны объектов культурного наследия. Собеседник утверждает, что внутриарочный проезд является проездом пожарным, а также одним из путей эвакуации, и в текущем состоянии для данных целей использовать его невозможно. Согласно данным источника, на решение первой инстанции будет подана апелляционная жалоба.