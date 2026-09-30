Непроемный день

В Перми завершился процесс по делу о восстановлении исторического облика здания губернского приюта по адресу: ул. Ленина, 56. Суд частично удовлетворил иск государственной инспекции по охране памятников к частным владельцам, помещения которых расположены со стороны Комсомольского проспекта. Он согласился с требованиями о демонтаже пристроек на уровне первого этажа и необходимости восстановления оконных проемов. В то же время первая инстанция отказала в части восстановления арочного проезда, в котором сейчас расположено кафе. Стороны судебного процесса остались не удовлетворены этим решением. Они ждут его мотивировочную часть, чтобы принять решение об оспаривании принятого акта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края к владельцам здания регионального значения «Приют губернский детский» (Пермь, ул. Ленина, 56). Как следует из картотеки суда, 29 сентября иск инспекции был удовлетворен частично. Суд удовлетворил требования госинспекции в части демонтажа пристроек на уровне первого этажа со стороны Комсомольского проспекта. Ответчики обязаны восстановить оконные проемы и оконные заполнения согласно техпас­порту 2007 года. В то же время первая инстанция отказала в требованиях по восстановлению внутриарочного проезда, в котором сейчас расположено кафе «Кафед­ра». Решение должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления в законную силу на основе проектной документации. За каждый день его неисполнения ответчики должны будут заплатить неустойку в размере 2 тыс. руб.

Нежилое четырехэтажное здание объекта культурного наследия «Приют губернский детский» было построена на улице Ленина в 1850 году. В 90-х годах XIX века был возведен новый фасад со стороны Комсомольского проспекта. Отделка фасада выполнена в стиле архитектурного классицизма. С 1992 года часть здания со стороны улицы Ленина стала собственностью Уральского филиала Академии живописи, ваяния и зодчества. В 2000 году здание было внесено в реестр памятников истории и культуры Пермского края регионального значения. Помещения со стороны Комсомольского проспекта принадлежат частным владельцам. Именно к ним и возникли претензии со стороны инспекции. По данным 2GIS, в здании находятся шесть компаний. Помимо академии, которая сейчас на ремонте, здесь расположены два кафе, аудиторская компания, магазин и зарядная станция. В одной из пристроек располагается ресторан азиатской кухни, а в бывшем арочном проезде — кафе «Кафедра».

В конце прошлого года госинспекция обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием отреставрировать здание со стороны Комсомольского проспекта: открыть внутридомовой арочный проезд под переходом между объемами здания со стороны Комсомольского проспекта, демонтировать пристройки на уровне первого этажа и восстановить оконные проемы. Как следует из материалов дела, по мнению инспекции нарушен облик здания и искажено его визуальное восприятие: внутридомовой арочный проезд фактически ликвидирован, а по бокам от него со стороны Комсомольского проспекта возведены одноэтажные пристройки. Работы по возведению конструкций произведены в отсутствие необходимых согласований и в нарушение требований федерального и краевого законодательства об охране объектов культурного наследия.

Ответчиками по иску стали владельцы помещений — ООО «Союз-Инвест» и индивидуальные предприниматели Ирина Тиунова и Сергей Бородин, а также Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, учебный корпус которой расположен со стороны улицы Ленина. За каждый день неисполнения решения суда инспекция требовала неустойку в размере 20 тыс. руб.

Инспекцию решение суда не устроило, так как исковые требования удовлетворены не в полном объеме. «Более развернутые комментарии и план дальнейших действий возможны со стороны инспекции после ознакомления с мотивированным судебным актом»,— заявили «Ъ-Прикамье» в ведомстве.

Собеседник, близкий к одному из ответчиков, пояс­нил, что приобрел помещение у администрации Перми. По его словам, на момент покупки у здания уже были пристройки. «В материалах дела есть документы, согласно которым собственник не производил каких-либо самовольных перепланировок»,— добавил источник. По его данным, спорные объекты могли появиться еще в конце 1990-х годов.

В Российской академии живописи, ваяния и зодчества сообщили, что готовы прокомментировать свою позицию после ознакомления с решением суда. Источник, знакомый с позицией учебного заведения, пояс­нил, что, несмотря на статус ответчика, академия полностью поддерживает позицию инспекции. По его мнению, дело не только в том, что другие ответчики нарушают актуальные требования законодательства, касающиеся охраны объектов культурного наследия. Собеседник утверждает, что внутриарочный проезд является проез­дом пожарным, а также одним из путей эвакуации, и в текущем состоянии для данных целей использовать его невозможно. Согласно данным источника, на решение первой инстанции будет подана апелляционная жалоба.

Ирина Суханова