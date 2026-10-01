Самозанятые не смогут работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, ограничивающее длительность работы самозанятых на одну компанию через посредника в лице цифровой платформы. Теперь самозанятый не может работать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. При превышении лимита платформа должна приостановить прием заказов между этим исполнителем и этим заказчиком. Документ принят в развитие идей закона о платформенной экономике, который также вступает в силу 1 октября.

По замыслу правительства, такое ограничение позволит избежать злоупотреблений при использовании самозанятости в ситуации, когда она фактически маскирует трудовые отношения. Это актуально с учетом роста числа самозанятых — по данным ФНС, в таком статусе зарегистрировано свыше 17 млн человек. Самые распространенные сферы — услуги ремонта (1,2 млн), автоперевозки (1 млн), ИТ (673 тыс.) и услуги красоты (562 тыс.).

В то же время бизнес критикует уже действующие требования. Как отметила в ходе круглого стола в Совете федерации директор по ESG-инициативам и взаимодействию с госорганами Ассоциации компаний розничной торговли Елизавета Протасова, «компании сталкиваются с разными критериями проверяющих органов относительно статуса работающих у них самозанятых — и зачастую они противоречат друг другу».

Подробнее — в материале «Ъ» «Самозанятые спорят о часах»