Самозанятые не смогут работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, ограничивающее длительность работы самозанятых на одну компанию через посредника в лице цифровой платформы. Теперь самозанятый не может работать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. При превышении лимита платформа должна приостановить прием заказов между этим исполнителем и этим заказчиком. Документ принят в развитие идей закона о платформенной экономике, который также вступает в силу 1 октября.
По замыслу правительства, такое ограничение позволит избежать злоупотреблений при использовании самозанятости в ситуации, когда она фактически маскирует трудовые отношения. Это актуально с учетом роста числа самозанятых — по данным ФНС, в таком статусе зарегистрировано свыше 17 млн человек. Самые распространенные сферы — услуги ремонта (1,2 млн), автоперевозки (1 млн), ИТ (673 тыс.) и услуги красоты (562 тыс.).
В то же время бизнес критикует уже действующие требования. Как отметила в ходе круглого стола в Совете федерации директор по ESG-инициативам и взаимодействию с госорганами Ассоциации компаний розничной торговли Елизавета Протасова, «компании сталкиваются с разными критериями проверяющих органов относительно статуса работающих у них самозанятых — и зачастую они противоречат друг другу».
Подробнее — в материале «Ъ» «Самозанятые спорят о часах»
Лимит в 60 часов — формальный барьер против постоянной занятости у одного заказчика через платформу, а не самостоятельное решение вопроса о статусе исполнителя. Налоговая по-прежнему может проверять отношения по совокупности признаков обычной работы: регулярным выплатам, подчинению графику и правилам компании, а также постоянному выполнению конкретной трудовой функции. Даже меньший объем часов не исключает риска, если человек постоянно встроен в организацию и находится под контролем заказчика.
Правило не распространяется на работу, оплачиваемую за конкретный результат, а также на прямые договоры без участия платформы. При нарушении установленного режима платформа на два месяца приостанавливает сотрудничество конкретного заказчика и самозанятого, что фактически прекращает прием новых заказов между ними на этот период.
Если отношения признают трудовыми, заказчику могут доначислить налоги и страховые взносы, а также предъявить требования о выплате отпускных, районных коэффициентов и других утраченных гарантий; кроме того, возможны штрафы и компенсации.