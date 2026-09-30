Правительство предложило использовать биометрию осужденных без их согласия

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий разрешить органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы обрабатывать персональные данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных, включая биометрические, без их согласия. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения, как указано в пояснительной записке, должны заложить правовую основу для идентификации или аутентификации указанных лиц. Биометрия нужна, чтобы контролировать их перемещение, обеспечивать безопасность и предотвращать противоправные действия, добавили авторы инициативы.

Учреждения уголовно-исполнительной системы хранят и используют биометрию для распознавания личности. Централизованные хранение и обработка таких данных во ФСИН не предусмотрены.