Правительство предложило использовать биометрию осужденных без их согласия
Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий разрешить органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы обрабатывать персональные данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных, включая биометрические, без их согласия. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения, как указано в пояснительной записке, должны заложить правовую основу для идентификации или аутентификации указанных лиц. Биометрия нужна, чтобы контролировать их перемещение, обеспечивать безопасность и предотвращать противоправные действия, добавили авторы инициативы.
Учреждения уголовно-исполнительной системы хранят и используют биометрию для распознавания личности. Централизованные хранение и обработка таких данных во ФСИН не предусмотрены.
Смысл инициативы — закрепить для уголовно-исполнительной системы специальное основание обработки биометрии, при котором доступ к данным определяется не согласием человека, а прямым разрешением закона. Это меняет именно правовой режим работы с данными, а не способ распознавания личности.
Для Единой биометрической системы оператор ЦБТ называл добровольность регистрации и информированное согласие базовыми принципами, а принуждение к сдаче биометрии и дискриминацию отказавшихся — запрещенными. Предлагаемая конструкция для уголовно-исполнительной системы означает отдельное исключение из такого общего подхода.