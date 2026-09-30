«Автомобилист» победил «Ладу» в матче КХЛ

В среду, 30 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местный «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В первом периоде в составе «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер, Максим Тарасов и Ярослав Бусыгин. У «Лады» гол забил Дмитрий Кугрышев.

«Лада» с пятью очками занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Тольяттинская команда потерпела десятое поражение в 11 матчах.

Следующий матч «Автомобилист» проведет с «Амуром» 2 октября в Екатеринбурге. «Лада» в этот же день сыграет в Омске с местным «Авангардом».

Андрей Сазонов