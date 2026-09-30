ЦБ опустил курс доллара ниже 84 рублей впервые с конца августа

Центробанк установил на 1 октября официальный курс доллара на уровне 83,56 руб., следует из данных на сайте регулятора. Это на 87 коп. ниже, чем установленный на 30 сентября (84,43 руб.). В последний раз курс был ниже 84 руб. 25 августа.

Регулятор также снизил на 1,18 руб. (до 94,88 руб.) официальный курс евро по сравнению с 30 сентября. Официальный курс юаня снизился незначительно — с 12,58 руб. до 12,47 руб.

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В августе среднемесячный курс рубля снизился на 6,8% к доллару США, к евро — на 8,4%, к юаню — на 7,8%. Ослабление курса ЦБ объяснял сокращением продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть в июне и июле.