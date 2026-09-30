В Прикамье ищут инвесторов для двух объектов культурного наследия

В Пермском крае выставлены на торги два объектов культурного наследия регионального значения: «Особняк», входящий в состав ансамбля «Усадьба лесопромышленника Г.П. Гусева» и «Особняк», входящий в состав ансамбля «Усадьба купца Сокотова». Объявления размещены на ресурсе «ГИС-торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Первый объект расположен в Чердыни по адресу ул. Советская, 17. Площадь трехэтажного здания составляет 471,5 кв. м. В советское время особняк был национализирован, в нем размещался Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Заявки принимаются до 18 октября. Начальная цена составляет 2,5 млн руб.

Второй — в селе Покча в Чердынском округе по адресу по адресу ул. Коммунистическая, 24. Общая площадь двухэтажного здания составляет 391,5 кв. м. После революции здание было национализировано. В нем располагалась сельская администрация и социальные службы. Заявки принимаются до 8 ноября. Начальная цена составляет 1,5 млн руб. Оба объекта уже выставлялись на аукцион в августе текущего года, однако торги не состоялись.